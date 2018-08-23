林冠勳承認酒駕否認肇逃 是否退選「再思考」

2018-08-23 16:21

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕國民黨台北市議員參選人林冠勳，昨晚涉嫌酒駕並找助理王邦峻頂包，台北地檢署今天上午諭令林、王各以20萬元、10萬元交保；隔了4小時，林才辦保走出地檢署，受訪的16分鐘內，林否認肇逃，強調是被撞且車損非常輕微，對於是否退選，林說「要再思考一下」，另稱絕對沒有教唆助理頂包。

今天上午11點39分，檢方諭令林冠勳、王邦峻交保，王於中午先辦保離去，林遲至下午約3點才完成辦保，步出地檢署時三度鞠躬致歉，受訪時一度哽咽。

林冠勳受訪時承認酒駕，但否認肇逃，強調當晚跑了5、6個行程，因老婆剛生產完，不少親友、支持者獻上祝福，因此喝了些啤酒，但只有最後從總部開回家的2分鐘車程，是自己開的，其餘都是助理駕駛。

林冠勳表示，他絕對沒有肇逃，是被騎士從後方撞上，且車損非常輕微，當時離去是因為怕遇到假車禍，才找助理商討，第一時間助理自行替他頂罪，他絕無教唆；對於是否自行退選，林則說：「要再思考一下」；記者詢問是否認為自己被設計，林則表示：「我就是酒駕」。

檢警調查，昨晚9點16分，林冠勳座車沿北市汀洲路一段方向行駛，行經汀洲路一段242巷口時，轎車雖有打方向燈，卻因左轉速度過快，導致在後方的47歲顏姓女騎士反應不及，機車擦撞轎車左側尾部，肇事轎車駕駛不但沒停車處理，竟還加速逃逸。

顏女見轎車駕駛肇事逃逸後立即報案，約10分鐘後肇事車輛才折返現場，駕駛座走出32歲的王邦峻，主動承認是他駕車肇禍，副駕駛座則端坐著林冠勳；王男及顏女的酒測值均為0，林冠勳的酒測值則達0.3毫克。

林冠勳酒測後以家中有要事為由，接受初步警詢筆錄後即離去。但顏女卻向警方指出，肇事駕駛身穿白衣，但出面頂罪的卻穿黑衣。今日凌晨1點多，林冠勳被警方二度約談，他這時才承認酒駕肇事，卻推稱懷疑遇到假車禍，才找助理幫忙處理，否認找助理頂罪。