又被點名下一個斷交 宏國、尼國駐台大使：我們還在這裡

2018-08-23 15:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與薩爾瓦多斷交後，外傳其他中美洲友邦可能產生骨牌效應。對此，宏都拉斯與尼加拉瓜駐台大使今天均表示，與台灣關係穩定，宏都拉斯強調「我們還在這裡」，尼加拉瓜則強調尼國是台灣堅定盟友；惟瓜地馬拉僅表示暫不回應，外傳外交部則有意將次長劉德立調任瓜地馬拉大使搶救邦交。

台薩斷交後，我拉美友邦剩下9國。前外交部長歐鴻鍊直言，薩爾瓦多斷交可能在中美洲引發骨牌效應，因為瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多有「北三角」之稱，國家利益相關連，希望民進黨政府能有智慧克服困難。

宏都拉斯大使謝拉今天對此無奈地說，每次有國家轉向中國，宏都拉斯都被點名是下一個，「但我們還在這裡啊」。謝拉說，宏都拉斯與台灣的關係是「穩定的」，與台灣的雙邊合作計畫都正在進行中。他強調，對雙邊關係而言，最重要的是在不同領域持續合作，創造雙贏。

尼加拉瓜大使達比亞則表示，尼加拉瓜是中華民國（台灣）堅定的盟友，在尼國總統與副總統的指示下，他於週二拜訪了外交部次長劉德立，向他表明尼國是台灣的堅定盟友。達比亞說，尼國總是在國際場域支持台灣，台灣從這就能了解到，尼加拉瓜是台灣最好的盟邦。

達比亞說，他也告訴台灣，尼國非常歡迎台灣將與薩爾瓦多的計畫等合作，轉移到尼加拉瓜，且只要是對台灣有幫助的事情，尼加拉瓜都非常樂意參與。蔡總統去年一月參加尼國總統的就職典禮，達比亞說，正如尼加拉瓜總統奧蒂嘉當時說過的，「只要我是尼加拉瓜總統的一天，我們永遠不會背叛台灣」。達比亞強調，「我們是重視承諾的人」。

針對台灣與瓜地馬拉雙邊關係，瓜地馬拉大使館今天則表示，由於時差問題，必須請示本國後，周一才能回應。

外交部發言人李憲章今天上午則說，注意到骨牌效應相關談話，他強調，任何有助於雙邊關係的工作，外交部絕對不會停止進行，相關合作計畫也按照既定時程落實。而任何會影響、干擾雙邊關係的變數，外交部也都會密切注意，加以排除。對於劉德立將外派的傳聞，李憲章僅表示不評論人事。據悉，該人令程序正待瓜國同意。