中國打壓 賴揆：台灣加入CPTPP很困難

2018-08-23 14:27

〔記者李欣芳／台北報導〕我政府正積極準備加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），行政院長賴清德接受中央社專訪時表示，政府推動加入CPTPP，相關修法進度很順利，不過，他首度坦言未來在政治上會遭遇很大的困難，這「完全是因為中國的阻撓」，以目前中國對台灣的態度來看，打壓的力道應該不小，政府必須面對。

本報日前披露，中國官方透過管道已向CPTPP一些會員國表達「不希望台灣加入CPTPP」，面對中國的杯葛，我政府一方面做好修法與談判的各項準備，另方面也向日本等11個會員國政府私下溝通，表達台灣盼加入的積極意願。

在美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，在日本主導下，日本等11個成員國完成CPTPP談判，今年3月已簽署協定，台灣正全力推動加入第二輪談判。

中央社今天刊出賴清德的專訪， 對於加入CPTPP，賴清德表示，台灣是世界貿易組織的會員國，本身就具備加入資格，不過，他坦承，台灣加入CPTPP困難很大，這都不是台灣本身的因素，「完全是因為中國的阻撓」，他知道會遭遇到政治上的困難，除了做好專業上的準備，也積極尋求會員國支持。

賴清德說，中國雖然不是CPTPP會員國，但會用各種手段去影響CPTPP會員國，這就是台灣要努力的地方；行政院目前作法是政治跟專業分開，專業部分已經預作充分準備，他請行政院政務委員鄧振中與經貿談判辦公室當作台灣締約的對手國，到經濟部、環保署、衛生福利部、交通部等相關部會，一個一個去演練，以CPTPP的標準要求各部會。

對於國民黨推「反核食」公投案，是否會成為加入CPTPP的阻礙？賴揆表示，日本政府公開表示歡迎台灣加入，也認為加入CPTPP與是否開放食品管制是兩回事。

賴清德強調，政府會盡全力維護食品安全，但應交由專業處理，不該被政治化，特別是有政治目的，且刻意把牽涉專業的食品問題政治化，影響台灣與其他國家關係，這是沒有必要的。