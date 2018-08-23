打造嘉南食安連線 翁章梁、黃偉哲攜手

翁章梁（前左二）與黃偉哲（前右三）簽署嘉南農合作 農業逗陣行。（記者蔡宗勳攝）

2018-08-23 16:04

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕民進黨提名台南市長參選人黃偉哲，今天上午偕同台南市議員參選人至嘉義縣沃田農場拜訪縣長參選人翁章梁及嘉義青農團隊，兩人簽署「嘉南農合作、農業逗陣行」，承諾從安全到安心，攜手打造嘉南食安陣線。

翁章梁和黃偉哲是野百合世代的最佳夥伴，這場農業交流座談，雙方各自介紹當地農特產品，嘉義青農端出甜度20度的火龍果以及全台最搶手的優質甜瓜作客，台南則帶來越光米和文旦，展現雙方堅強的農業實力。

翁章梁表示，嘉義縣和台南市達成相關農業共識，嘉南平原生產安全的農產品，提供給全台灣的消費者，這是兩縣市政府很重要的責任，未來在食安的合作、田間管理和檢驗以及輔導農民安全用藥，兩縣市政府會大力合作。

翁章梁進一步說，青壯農是非常重要的族群，因他們容易接受新觀念和新科技種植方式，而且透過合作，還將嘉義農產品成功打進美國知名大賣場，未來嘉義縣要走的方向，是要集結更多的青壯農，開拓新市場，穩定通路，提高收入。

黃偉哲表示，嘉南平原是我國最大也最重要的農業區，然而不論是內需還是外銷，安全的農產品才是一切的根本因而建構檢驗技術與國際同步、服務能量充沛的檢驗中心，來落實地方農產食品安全，都是當務之急。