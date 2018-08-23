年改7/1上路 銓敘部：今年底國庫省52.5億、13萬人受衝擊

2018-08-23 15:03

〔記者劉力仁／台北報導〕年金改革7月1日上路，銓敘部今天公布，到年底國庫將省下52億元支出，到明年底共省下157.5億元，實際受影響退休公務員約13萬人。

考試院銓敘部統計，今年7月1日實施公務人員年改方案，至8月2日統計，辦理退休（職）公（政）務人員所得重新計算案件合計15萬4051人（含退休公務人員為15萬3688人；支領退職酬勞金之退職政務人員為363人）。

銓敘部退撫司長呂明泰表示，公務人員退休所得重新計算後，於第1年半（自107年7月1日至108年12月31日）之每月退休所得，按照原領金額支領（不扣減）者，計2萬4873人，這些人士包含低於最低保障金額者、低於年度替代率者及受人道關懷條款保障者。

再來，政務人員退職所得重新計算部分，於第1年半（自107年7月1日至108年12月31日）每月退休所得仍按照原領金額支領（不扣減）者84人，每月退休所得有調降情形者，計279人。

銓敘部計算節省退撫支出經費，今年7月1日至12月31日，中央政府省下約25.57億元，各地方政府省下26.96億元，合計約52.53億元。明年（108年度）中央政府可省下51.14億元，各地方政府可省53.93億元，合計為105.07億元。

公務人員退休金重新計算者15萬4051人，扣掉2萬4873人退休金不扣減，實際受影響人數12萬9178人。