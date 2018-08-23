若邱文祥是國民黨員參選... 黃呂：更好輔選、更棒

2018-08-23 13:27

［記者簡惠茹／台北報導］年底選戰步步逼近，無黨籍泌尿科權威醫生邱文祥日前宣布退選台北市長後，今天表態支持國民黨參選人丁守中，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹看好接下來國民黨台北市長選情，她說，民調越來越好，又有邱的加入，如果丁不選，邱出來參選，假如邱是我們國民黨黨員，甚至會更好輔選，更棒。

黃呂錦茹認為國民黨台北市長選舉民調越來越好，她說，像今天邱文祥公開表態跟國民黨友好團結，邱文祥和柯文哲都是醫生，智商方面邱158、柯157，我們還贏他，他們兩個是同學，都很會搞笑，邱很幽默，柯無俚頭，兩個各有不同，邱對於公衛方面跟社區互動很好，也致力於醫療常識普及化，如果邱出來參選，丁不選，假如邱文祥是我們國民黨黨員，會更好輔選，更棒。

儘管黃呂對選情充滿信心，但是日前國民黨台北市議員選舉才剛掀起波瀾，出現黨內互打的窘境，現任議員王鴻薇與馬辦發言人、議員參選人徐巧芯因責任里分配在網路上隔空互嗆。黃呂錦茹今天對於責任區再度說明運作方式，她表示，國民黨優勢靠組織，從過去以來就有責任區分配，每個里都有區分常委書記，每次選舉都會分配哪個黨員或哪個區塊的黨員，當某個候選人的助選團，幫黨員參選人輔選。

黃呂錦茹指出，有些地方則是例外，不分責任區，例如今年的中山和萬華，都是由現任議員參選，他們各自服務得很好，有各自服務的範圍，就不再分責任區，按照他們現在的方式爭取選民認同。

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