自認是「好母雞」嗎？ 姚文智：團結就能化解困難

2018-08-23 13:38

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天與大安文山區議員參選人舉行首場聯合競選、配票記者會，受訪談到今年選情格外艱困，是否能當一隻率隊出發的「好母雞」？姚說，大家要知道，選舉工作浩繁，每次選戰都不是簡單事，唯有黨內團結無私，才可能克服困難。

對於接下來要與各選區議員參選人舉行聯合競選記者會，本週六又要與黨主席、總統蔡英文合體爬虎山，是否認為全黨已經動起來？姚說，當然有，非常感謝黨內高手菁英協助，黨內議員大家也能團結在一起，我們聯合競選幾乎是水到渠成，感謝市黨部、黨內所有同志，有志一同，剛才自己致詞說到，團結永遠不過時，無私也絕對不會過時，這是促進台北市政繁榮發展，重要的進步價值。

現場記者問，外界指選爬虎山，是否有明知山有虎，偏向虎山行的意味？知道這條路不好走？姚文智說，這條路不會太難走；記者補充，「是選市長這條路」；姚回應，選市長這條路本來就不是好走的路，「誰敢說是好走的路呢？」相信我們對首都未來的願景夢想，還有對市政改造的努力，還有所有黨員同志，共同匯集的民意，以及團結努力，會走向光明坦途的道路。

另有記者問，外界指走到配票，是因為母雞不夠強，議員才需要配票，會覺得尷尬因為自己不夠強，今年才需要配票？有其他記者說，上屆也有配票；姚文智聞後反問，2014年誰選的？你是在說柯文哲嗎？2014年也配票啊。

媒體問，大安文山區議員參選人都提到今年選情較困難，自認能當一隻好母雞嗎？姚文智說，大家要知道，每次選舉都不是容易的事，剛才特別感動是因為大家可團結無私，只有這樣才可以克服困難，如果去看每場選戰，都是場場艱鉅，因為選舉工作浩繁，要能夠真正把力量集結起來，確實不容易，相信我們都會共同努力。

記者問，既然團結很重要，黨籍新北市長參選人蘇貞昌已經跟基隆市長林右昌站在一起，那麼北北基何時大團結？姚文智說，「蘇院長不是有回答大家問題嗎？我的看法跟蘇院長一模一樣。」至於中央有介入嗎？姚文智再說，「我的看法跟蘇院長一模一樣」。