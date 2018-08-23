內政部推動修法 擴大社會人士參與選務工作

2018-08-23 13:42

〔記者李欣芳／台北報導〕為擴大社會參與，內政部推動修改選罷法，要大幅提高社會人士參與選務工作的比例。依據現行「公職人員選舉罷免法」第58條的規定，投開票所的管理員須半數以上為現任公教人員，內政部民政司長林清淇今天表示，內政部推動修改選罷法，將降低公教人員參與選務的比例，將社會人士參與選務擔任投票所管理員的比例提高到3分之2，公務人員的比例則降到3分之1。

此外，因選務工作人力需求龐大，除公教員工外，尚需有一定數量社會人士支援，為明確保障這類身分的選務工作人員請領慰問金的權益，行政院院會今天也通過內政部草擬「總統副總統選舉罷免法」，將現行準用公教員工因公傷殘死亡慰問金發給辦法，修正為授權中選會訂定相關發給辦法，將給與條件、數額基準、程序等事項予以法制化，以提升社會人士參與選務工作意願。

林清淇今天出席行政院院會的記者會，說明相關修法事宜。

被詢及年底九合一選舉，因公投綁大選，外界擔心今年公教人員參與選務工作的人數是否足夠，林清棋說，公務人員參選年底選務沒有問題。

林清淇並表明內政部盼修改選罷法，降低公教人員的比例，將社會人士參與選務擔任投票所管理員的比例提高到3分之2，公務人員的比例則降到3分之1，目前這項修法已送到行政院。