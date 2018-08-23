挨批只辦「嘉年華式」活動 後龍公所主秘落淚：同仁很努力

2018-08-23 13:37

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣議員李文斌日前砲轟後龍鎮公所徒領台灣電力公司每年千萬回饋金，但卻只辦「嘉年華式」活動討好鎮民，更直批鎮長朱秋隆是「康樂股長」，但公所員工卻深感委屈，今公布回饋金使用細項，去年用於公共建設約佔5成，活動僅約2成，且皆致力推廣觀光及農特產，公所主任秘書林澄清更語帶哽咽，盼同仁的努力不要被選舉語言抹煞。

林澄清表示，早年台電設立通霄火力發電廠，但回饋區域僅納入通霄、苑裡鎮，位於北方的後龍鎮50餘年未獲分毫，經立法委員陳超明協助，自去年起始獲得台電以專案回饋金方式，至今共撥給2100餘萬元給後龍鎮公所。

回饋金使用則須依照台電訂定的執行要點辦理，公所將之分為公共建設、觀光發展、產業發展、民俗節慶、教育文化、社區發展等6大類計畫，去年投入近700萬元用於各里的基層公共建設，並首度頒發獎學金及兒童節禮鼓勵學子；今年則將200多萬用於舉辦甘藷花生節、石滬節等活動，宣傳在地農特產及觀光產業。

林澄清講到激動處更數度哽咽，頻頻拭淚，強調公所同仁無政治立場，全心全力打造更美好的後龍，但卻被外界批評亂花錢、辦嘉年華活動，對同仁十分不公平。林表示，後龍是貧窮小鎮，因此每筆補助都花在刀口上，且計畫都須經代表會審查監督，盼外界勿因選戰而抹煞公務員的努力。