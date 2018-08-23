韓國瑜擬在旗津設賭場 綠委批：侮辱高雄人

民進黨立委吳玉琴（中）、吳焜裕（左）及台灣反賭博合法化聯盟執行長何宗勳（右）今召開「堅決反對賭場進入高雄」記者會，並對國民黨高雄市長參選人韓國瑜下戰帖要求辯論。（記者劉信德攝）

2018-08-23 13:15

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜提出在高雄旗津設立賭場的主張，民進黨立委吳玉琴今召開記者會表示，目前僅有離島地區能開放設置觀光賭場，旗津本身是沙洲島，不適用離島條例，批評韓國瑜在未有任何法律許可的情況下提出這個主張，「根本是開空頭支票」、侮辱高雄人。

民進黨立委吳玉琴、吳焜裕與反賭博合法化聯盟執行長何宗勳今共同召開記者會，大力抨擊韓國瑜是「三級老千」，拿開賭場作為政策，簡直是侮辱高雄選民，造成許多社會問題。

何宗勳表示，韓國瑜身為市長參選人，不好好思考發展經濟的願景，只會滿口不切實際的幻想要設賭場，「根本是把市長當成蠱惑仔在做」，用收保護費的概念治理城市；何宗勳更說，賭場對當地經濟環境的衝擊通常是「負大於正」，據專家統計，有賭場的國家，平均約有3至5％人口罹患「病態性賭博」，其後果往往會牽連20到30位親友，更有人因此自殺，若韓國瑜當選高雄市長，「絕對是場災難。」

民進黨立委吳焜裕則說，每隔一段期間就會有人提出魔鬼的誘惑，但開放賭場就就一定會振興經濟嗎？根本只是不科學的歪曲聯想，「只是誘人開放賭場的糖衣而已。」

何宗勳並呼籲韓國瑜接受反賭聯盟的辯論戰帖，針對賭場議題公開辯論，希望他不要臨陣脫逃。