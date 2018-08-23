綠營民調蔡英文滿意度四成多 藍營批：自我催眠「過期民調」

2018-08-23 13:17

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨今日公布民調指出，有43.4％的民眾滿意蔡英文總統表現，48.7％不滿意，民進黨中央還特別強調蔡英文滿意度、支持度都是「低谷往上走」，國民黨文傳會代理主委唐德明中午回應表示，這份民調與近期大多數民調結果大相徑庭，而且民進黨以過期民調自我催眠，也無法掩飾執政無能與人民憤慨的事實。

唐德明指出，在差不多時間所做的民調中，蔡英文的滿意度都只有二成多，例如致公黨委託趨勢民調在本月十三日至十四日所做調查，只有27.4%的民眾滿意蔡英文表現，53.6%不滿意，台灣競爭力論壇在十一日至十三日的調查，蔡英文滿意度僅22.8%，不滿意度達到68.7%，民進黨的民調明顯是在自我吹捧、自我催眠，忽視民眾普遍不滿的真實民意，而且這份民調是在上週末八月十六日至十八日所做，民進黨做好民調後卻隔一周才公布，讓人懷疑居心何在，是否根本就是把民調當成擦脂抹粉的文宣品。

唐德明並指出，本週發生民進黨執政以來第五國斷交的重大事件，因此上週民進黨所做的民調，已經完全無法反應最新民意，民進黨堅持公布形同作廢的民調，不過就是為了選舉罷了。

他還說，人民的不滿，不會被過期的民調數字所掩蓋，執政的無能，也不會因為夜行吹口哨就消失，民進黨還是應該正視民意需求，認真做實事才對，不要再走旁門左道了。