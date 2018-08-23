邱文祥表態支持 丁守中：邱P比柯P更神氣更屌

2018-08-23 13:22

［記者簡惠茹／台北報導］前台北市副市長邱文祥日前宣布退選台北市長後，今天公開表態支持國民黨台北市長參選人丁守中，承諾從旁協助，丁守中表示，邱P比柯P更神氣、更屌、沒人可以超過他。

丁守中今天在國民黨副主席郝龍斌、國民黨北市立委蔣萬安、蔣乃辛、費鴻泰及賴士葆陪同下，到郝龍斌黨部外辦公室，拜會郝龍斌擔任台北市長任內的副市長邱文祥，邱文祥原本以無黨籍身分參選台北市長，但是日前以「知不可戰而退者勝」為由退出，今天則公開表態支持丁守中。

邱文祥表示，確定不選台北市長以後，跟丁守中談市政藍圖談了很久，非常確定丁守中一定可以做很好的台北市長，丁的參選初衷跟他不謀而合，未來的台北市長就是要端出牛肉，希望丁將來當選後儘快解決松山機場活化、台北大巨蛋、都市老化、內湖塞車、台北藝術中心等問題，丁許多看法跟他一致，會跟丁一起努力讓台北市民過得更好。

丁守中表示，邱文祥在很多市政方面有獨到見解，不管是松山機場活化、加強孩子英語教育跟國際接軌、續建大巨蛋，長照如何加強等等，邱P在醫界更是泌尿科權威，比柯P更神氣、更屌、沒人可以超過他，希望借重邱對市政的了解、醫界人脈的動員，有邱的加入從旁支持鼓勵，一定會有很大的幫助。

「就像加入十萬大軍，對丁守中選情有很大的助益。」郝龍斌指出，應丁守中之邀，爭取邱文祥的支持，邱當初想要參選台北市長，就是為了把理念想法落實照顧台北市民，後來丁守中出線後，他認為「成功不必在我」，感謝邱接受丁守中邀請，公開表達從側翼協助。

媒體詢問邱文祥是否算正式加入丁守中團隊？邱進一步說明，他目前不是競選團隊的顧問，還沒討論到這部分，狹義競選團隊的話，丁守中的團隊已經在運作，當顧問角色協助市政問題他倒是很樂意。丁守中從旁解釋，考量到邱在醫界還有重大責任，現在可能沒辦法參加競選總部團隊，但是他會在外面全力支持我們。