823砲戰60週年紀念 嚴德發：有實力才有安全

國防部23日在金防部擎天廳舉行「紀念八二三戰役60周年紀念大會」，由國防部長嚴德發主持，邀請八二三參戰官兵、遺族代表參加。（記者黃耀徵攝）

2018-08-23 12:51

〔記者涂鉅旻／金門報導〕國防部今日上午在金門太武公墓舉辦「八二三砲戰」六十週年紀念活動，國防部長嚴德發率國軍高階將官，並邀請數名退役上將、金門縣政府與退輔會人員一同參與紀念大會與公祭。嚴德發在紀念大會時強調，當我們享受自由與民主生活，都須想到「八二三」犧牲奉獻的軍民同胞，同時謹記「有實力才有安全，能備戰才能止戰」的道理。

嚴德發表示，唯有強固堅實的國防，才能讓敵人不敢冒然發動戰事，也唯有堅定不移的保國信念，才能讓國人體認國軍存在的價值。而他擔任國防部長以來，在每個不同場合，都再三提醒國軍幹部與官兵謹記「忘戰必危」信念，因為國家安全的重任就在國軍身上，不能有絲毫鬆懈。

嚴德發表示，面對近年中共持續擴張軍備，已對亞太區域和平安全產生嚴重影響，為此他再三要求各級部隊要落實建軍備戰工作，如此才能達成「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導。而國軍為達成「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰構想，各級部隊以「漢光演習」為主軸，精進各項聯合作戰機制，並且從演習中汲取實際操演經驗，持續強化國軍聯合戰力。另也戮力執行「國機國造」、「潛艦國造」及各式武器性能提升案，目的就是要強化國軍的防衛力量，確實守護得來不易的和平成果。

嚴德發也說，隨著戰爭型態的調整與兵役制度的轉型，現代化的國軍更需要高素質的優質人才長期服務，貢獻自己的智慧，因此目前進行許多國防事務的革新與官兵照顧工作，就是希望能吸引菁英投身軍旅，為保家衛國而努力。他也要請與會者，鼓勵家鄉鄰里的子弟投身國軍行列，讓他們傳承各位當年保家衛國的優良傳統，使國軍能夠持續精進成長，成為令人民感到安心、安全的堅實屏障。

嚴德發也說，面對當前的局勢變化，我國須謹記「和平絕對不會建築在敵人的善意上」，他也要保證，中華民國國軍絕對不會忘記「保國衛民」的核心價值與信念，全軍官兵必定踵武前賢，效法當年軍民齊心，浴血奮戰的史實，持續精進各項建軍備戰工作，以高度的信心與決心，強固國防建設，永遠捍衛國家與人民的安全，為區域穩定、和平貢獻心力，讓「八二三戰役」的光輝歷史，永傳後世。