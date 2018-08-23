指「連戰家族個個都愛錢」連戰提告 郭正亮託律師當庭道歉和解

2018-08-23 12:51

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立委郭正亮在2014年九合一選舉期間，多次上臉書或投稿，批評國民黨台北市長候選人連勝文「連戰家族個個都愛錢」、「連家赤裸政商結合」等，引起前副總統連戰不滿，向郭求償1元，並刊道歉啟事，判郭勝訴、免賠。上訴後，郭正亮委託律師今在高等法院當庭朗讀道歉聲明，連戰的律師則當庭撤回起訴，和解落幕。

2014年九合一選舉期間，連戰兒子連勝文代表國民黨參選台北市，連戰提告指出，郭正亮選前大量撰文，以「百足之蟲」、「坑殺」、「連家多行不義必自斃」等話侮辱連家三代，除要求象徵性賠償1元以外，還要求郭正亮在其個人臉書、報紙刊道歉啟事。

台北地院審理後，認為本案涉及公共利益，郭正亮發言並非故意捏造虛構，因此判決郭正亮勝訴，不用賠償。連戰不服判決，上訴高等法院審理。

經連戰、郭正亮雙方多次協商後，郭正亮決定在法庭道歉，高院今上午開庭時，郭正亮委任律師陳宗奇當庭朗讀郭正亮道歉聲明：「本人於 2014 年臺北市長選舉期間，因引述不實相關報導而發表之言論，使連戰先生及其家人受到傷害，本人對此表達歉意。郭正亮」；連戰委任律師張哲維，則表示已受當事人連戰委託，接受道歉，願意當庭撤回起訴。

對此，高院審判長法官許純芳表示欣慰，當庭感謝雙方當事人願意放下。