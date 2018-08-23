民進黨聯合競選配票 姚文智暗批柯文哲：團結合作永不過時

民進黨台北市長參選人姚文智（右三）今出席台北市黨部首場聯合競選記者會，與大安文山選區議員王閔生（左起）、簡舒培、阮昭雄、李慶鋒、周柏雅等人一同造勢。（記者簡榮豐攝）

2018-08-23 12:39

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市黨部今天上午舉行全國首場市長與議員選舉聯合競選、聯合配票記者會，由黨部主委陳正德帶領黨籍台北市長參選人姚文智及大安文山區議員參選人，進行誓師儀式。對於市長柯文哲指配票在這個時代「很好笑」，姚文智再反擊指，團結合作永遠不過時，永遠是時代所需；議會黨團總召、議員李慶鋒也暗批柯，「蘿蔔青菜各有所好，但營養均衡才重要 」。

大安文山區選民結構藍大於綠，素來是民進黨艱困選區，今年底選舉五位議員參選人均為現任議員，包括周柏雅、李慶鋒、阮昭雄、王閔生及簡舒培。原列席出席名單的民進黨中央黨部秘書長洪耀福，後因臨時有重要要務而缺席，民進黨發言人、姚文智競選辦公室首席發言人吳思瑤表示，洪雖未出席，但特別交代轉告，黨中央一定全力支持年底選戰。

李慶鋒表示，民進黨一向是面對各種困難，勇敢挑戰成長，愈困難選區更要團結，大安文山區就是最好示範例子；他也暗批柯文哲，「雖然有人說配票不符合時代需求，但『蘿蔔青菜各有所好，營養均衡才重要』」，我們願意擔起責任，除了聯合競選也聯合配票，盼請大家支持。

周柏雅說，28年前該選區只有自己一個民進黨議員，後來成長到5席次，這就是彰顯聯合競選精神，大家團結一心共同邁進，今年除了力拼大安文山區五席全上，也要讓姚文智在大安文山拿下最高得票率。

姚文智表示，感謝周柏雅，若自己拿下大安文山得票率史上最高，姚文智當選無疑。他也暗批柯文哲，聯合競選不是只有傳統聯合配票，而是對地方民意全盤了解，「有人說配票過時，我要說，團結合作永遠不過時，沒有私心永遠不過時，永遠是時代需要」。

最後由陳正德率領姚文智及5位選區議員參選人高喊，「市長姚文智，大安文山五告讚」。

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