新北市立美術館流標6次預算追加4億 議員質疑選前搶動工

2018-08-23 12:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕籌備已久的新北市立美術館六度招標失敗，新北市議員李倩萍、羅文崇今天（23日）日召開記者會，直指市府10年來不積極作為，選舉在即才搶動工，無視議會審議程序，逕自增加4億元預算，甚至企圖減項招標，議員呼籲將卸任的市長朱立倫應謹守「看守期職責」，尊重繼任者，暫緩重大工程決策。

羅文崇指出，新北市立美術館民國97年獲行政院補助開始籌備，規劃10年，期間不見市府積極，直至去年1月、3月、8月、10月至今年6、7月，接連6次招標未果，不禁令人懷疑是選前補進度、搶動工。

羅文崇表示，今年6月市府在未經議會同意下逕自加碼4億元預算，計畫經費從16.9億元增加為17.7億元，再攀升至21.7億元，為提升廠商投標意願，意圖進行工程項目減量招標，等同是變相加工程經費，他批評，此舉形同要市民為新北市府10年來的消極作為買單。

李倩萍指出，美術館增加的4億元經費未經議會審查，搶先招標，也未循《預算法》送議會，辦理追加預算，不合法定程序，且不尊重議會職權，市府明顯「程序放兩旁，選舉擺中間」。

李倩萍引用《公務人員任用法》第 26-1 條，民選首長在「看守期」應凍結機關人事任用權，她認為，重大工程也應暫緩招標，畢竟美術館施工及營運管理勢必落在繼任市府期間，如此鉅額的重大工程需周全規劃，不應為了選舉倉促草率處理。