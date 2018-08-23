酒駕涉找助理頂包 國民黨北市議員參選人林冠勳20萬交保

2018-08-23 11:57

〔記者錢利忠／台北報導〕選舉看板主推「重罰酒駕」的國民黨台北市第五選區議員參選人林冠勳，昨晚卻涉嫌酒駕，林甚至還找助理王邦峻頂包扛罪；林冠勳承認酒駕，辯稱是懷疑遇到假車禍才找助理幫忙處理，今早2人分別被依涉公共危險、偽造文書、頂替等罪，移送台北地檢署複訊，訊後諭令林冠勳20萬元交保、王邦峻10萬元交保。

林冠勳曾任國民黨前立委林郁方助理十餘年，被稱為「林郁方傳人」，2個多月前他曾對外暗諷同選區的童仲彥毆妻，童仲彥不久因涉嫌酒駕宣佈退選，未料林冠勳如今也涉嫌酒駕，甚至還捲入找人頂包的不法事件。

檢警調查，昨晚9點16分，林冠勳座車沿北市汀洲路一段方向行駛，行經汀洲路一段242巷口時，轎車雖有打方向燈，卻因左轉速度過快，導致在後方的47歲顏姓女騎士反應不及，機車擦撞轎車左側尾部，肇事轎車駕駛不但沒停車處理，竟還加速逃逸。

顏女見轎車駕駛肇事逃逸後立即報案，約10分鐘後肇事車輛才折返現場，駕駛座走出32歲的王邦峻，主動承認是他駕車肇禍，副駕駛座則端坐著林冠勳；王男及顏女的酒測值均為0，林冠勳的酒測值則達0.3毫克。

林冠勳酒測後以家中有要事為由，接受初步警詢筆錄後即離去。但顏女卻向警方指出，肇事駕駛身穿白衣，但出面頂罪的卻穿黑衣。今日凌晨1點多，林冠勳被警方二度約談，他這時才承認酒駕肇事，卻推稱懷疑遇到假車禍，才找助理幫忙處理，否認找助理頂罪。

檢警調查，林冠勳在昨日酒攤餐敘後，原由32歲的助理王邦峻代駕，但到案發地點的汀洲路一段臨近，王男見已抵達林家附近，便交由林冠勳駕車，結果就發生事端。

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