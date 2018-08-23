柯P推認同卡 王世堅：將推「反柯文哲卡」！

2018-08-23 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日打算推出「柯P認同卡」，引發台灣社會熱議，昨日王世堅上節目《鄭．知道了》再度批評柯文哲，表示若柯文哲再繼續瞎搞，「我一定會發起反認同卡!」更說就算只有100張、200張，有一天終究會贏得勝利。

王世堅表示，國民黨已經讓他變得很老了，但「這次我被柯文哲整個氣瘦了。」對於近日柯文哲打算推出柯P認同卡，王世堅則承諾，他一定會發起「反認同卡」，反認同柯文哲，就算只有100、200張，沒辦法對抗他20萬張、100萬張，但他相信集合這個聲音，「有一天還是我們會贏的！」

主持人鄭弘儀問王世堅，多年來參與政治，最討厭的人是誰？王世堅毫不猶豫的回答「柯文哲！」王世堅表示，從馬英九、郝龍斌到柯文哲，台北市三位市長，他是打馬屠龍、現在抓寶，如今他已看清柯文哲的本質，更批評柯文哲最大的靠山就是紅色中國，紅色中國在政治上、軍事上、資源上、金錢上，都可以大量提供給柯文哲，但柯文哲擔任市長卻對台北市的升斗小民如此苛刻，「台灣民主政治最大的敵人就是柯文哲！」

王世堅說，柯文哲確實很聰明，但是他沒有把智慧跟聰明奉獻給台灣2300萬人，「他反而用他的聰明，來害我們台灣！」、「柯文哲敢背棄台灣價值，我們台灣人就應該教訓你！」主持人鄭弘儀開玩笑說：「不要啦，你若調整一下，你搞不好做國家副主席！」，王世堅不但拒絕還表示，「輸贏不論，氣勢依然在」，可以戰死，但絕不會投降。