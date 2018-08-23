徵財務監委躲「慣老闆」標籤？ 柯P：每項支出都讓外界過目

2018-08-23 12:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲競選團隊昨在臉書PO文，對外徵求「財務監督委員會委員」，外界質疑柯是擔心再度被貼上「慣老闆」標籤。柯文哲今受訪解釋，2014年選舉時他的帳已經是所有候選人最乾淨清楚的，但到現在還有人要講話，所以乾脆每次都進步一些，乾脆組個委員會，讓每一份支出都有人看過，最好再上網公開。

柯文哲競選團隊以群眾募資方式集資，並打算設置財務監督委員會，徵求7名委員，其中3名由參選人（即柯文哲）指定未經手選舉費用的人士擔任，另4名則是外部人士（其中含1名競辦聘請的獨立簽證會計師），邀請有群眾募資、財務會計、法律背景的民眾加入。

由於柯文哲日前遭2014年競選幕僚劉坤鱧爆料是「慣老闆」，拗薪資、獎金，還不替競選團隊員工加保勞健保。媒體今問柯文哲，設置財務監督委員會，是否害怕又被貼上慣老闆標籤？

柯文哲表示，自己募款不是為了有結餘搞基金會，也不是要多募點錢可以不記帳、放進口袋裡，所以既然不是打算以選舉賺錢，那就設個監督委員會。

柯還說，2014年選完至今，仍有人講當時的帳怎樣怎樣，他不敢講這些帳目100％完美，但絕對是當時所有候選人裡面最乾淨清楚的；如果是這樣，那乾脆每次進步一些，設個委員會，海選、外聘委員，讓每一份支出都有人看過，而且是外面的人看過，最後最好再上網公開。

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