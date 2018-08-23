打造沙珠灣衝浪基地 蘇貞昌：上任後將好好規劃

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左二）在新北市議員參選人張錦豪（右二）陪同下，走訪金山中角沙珠灣，蘇貞昌允諾當選後，將打造沙珠灣成北海岸衝浪基地。（記者俞肇福攝）

2018-08-23 11:54

〔記者俞肇福／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天到北海岸中角沙珠灣，他與衝浪選手互動，了解選手的需求，還親自走到沙灘，蘇貞昌看到沙灘上有不少海漂的垃圾。蘇說，他上任後會好好的規劃，會布置一個好舞台，做好相關配套措施，打造沙珠灣成為北海岸衝浪基地。

蘇貞昌說，沙珠灣是很多國內衝浪好手都會來的沙灘，有好的浪潮，連國外的衝浪好手也會來，他希望能打造成北海岸重要的衝浪基地，成為觀光展發重要地方，他如果當選，可以進行3項重要的措施，讓大家都愛來。

蘇貞昌表示，一是標示要弄清楚，二是停車場空間要足夠，三是要有完整的衝浪配套，要有足夠的盥洗地方、活動場域及遊憩地方，這些都不用花太多錢，只要有心就可以做到。

蘇貞昌說，他喜歡運動，也深知新北市有很多好地方，已經打出新北126，就是126公里長的海岸線，中角沙珠灣就是很好衝浪的地方，還有風帆，還有觀光海釣各種方面。其實過去台灣一直是四面環海，只因為政治戒嚴，不准人民出去，不准人民玩水，現在我們一定要好好的布置這個地方，把它好好地串聯起來，讓大家都愛來，而且還會玩得很精采。

他表示，推廣衝浪基地，還要地方中央合作的，最重要的是要懂，要有心要肯做努力，他覺得應該要做得快一點，做得好一點，這一些都不是大問題。只要有心，這一些都很快可以解決。