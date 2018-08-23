亞運後勤支援佳 賴揆：我代表團獲掌聲最多

2018-08-23 11:26

〔記者李欣芳／台北報導〕2018年雅加達亞運18日晚間舉行開幕典禮，我國亞運代表團進場時舉著「雅加達我愛你」旗幟，引發矚目，行政院長賴清德今天表示，今年後勤支援較以往更好，特別是在這次亞運開幕典禮，我國代表團以一面「雅加達我愛你」旗幟入場時，獲得掌聲最多，報導篇幅最大，也印證了「愛的力量」的廣大迴響。

賴清德今天上午主持行政院院會，就我國參加印尼雅加達亞運一事，做了以上表示。

賴揆說，大家非常關心亞運，感謝政務委員張景森自印尼雅加達帶回第一手的亞運消息，並盡心盡力協助我國代表團。