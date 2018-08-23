紀念823炮戰 總統：再多砲彈也不能改變台灣人堅守家園的決心

2018-08-23 11:20

紀念八二三砲戰的影片

〔記者蘇永耀／台北報導〕今天是八二三炮戰六十週年。蔡總統在臉書貼文表示，這場台灣保衛戰昭告世界，再多的砲彈，也不可能改變台灣人堅守家園的決心，60年前是這樣，60年後也是這樣。

總統說，回首過去，她要代表國家，感謝當年在前線作戰、後勤支援的所有英勇戰士們，因為有你們保家衛國，為國家犧牲奉獻，今天所有的國人，才能保有自由、民主、繁榮的生活。

總統說，60年了，如果要給這場戰役一個最大的意義，應該要看見台灣人不分你我、不分先來後到、不分族群、團結守護台灣的決心。這場台灣保衛戰昭告世界，再多的砲彈，也不可能改變台灣人堅守家園的決心，60年前是這樣，60年後也是這樣。

總統指出，她上任後，全力推動國防事務革新，支持部隊強化戰力，也帶領國軍堅定走向國防自主。為的是讓國軍更有力量，能夠保衛國家、守護人民。

總統強調，為中華民國生存發展而戰，為台澎金馬百姓安全福祉而戰。這是國軍弟兄姊妹不變的任務。而支持國軍，做國軍的後盾，也是台灣社會的共識。

在兩岸關係上，總統說，我們堅定守護民主自由現狀，始終保持善意，但絕對不會在壓力下低頭。台灣人民珍惜和平，也願意用對話化解兩岸的分歧。不過，我們從不會把國家安全當作理所當然。

總統強調， 和平不會憑空而降。今天的和平，是60年前，無數的軍民同胞，用血汗守下來的。今天的和平，更是世代國軍弟兄姊妹，24小時全天候保家衛國，用實力創造出來的。

總統並說，1958年的金門是戰火猛烈的戰地，也是台澎金馬全體國人團結一心，守護國家的象徵。60年後，當我們紀念八二三時，我們不會忘記那樣的團結精神。當我們面對外力打壓時，我們更不會忘記當我們團結的時候，國家可以多強大。

總統最後說，團結、團結、再團結，這就是八二三炮戰的精神，也是台海和平穩定的基石，我們要緬懷、牢記並傳承下去。

總統也附上紀念八二三砲戰的影片，影片提到一九五八年八月二十三日下午六點半中共對我金門諸島猝然發動猛烈砲擊，發射了四十七萬發砲彈，每平方公里多下三千多發砲彈，這創下人類戰史以來落彈密度最高最為慘烈的砲彈紀錄，這是一場台灣人民不分先來後到共同守護家園的戰役，我們向世界證明捍衛台灣的決心與實力。影片最後並感謝守護這塊土地的軍民同胞。

總統在旁白中也提到，堅定捍衛國家，守護台灣，保護我們自由民主的生活方式，不會容許這些基本的價值受到威脅，這是我們政府不變的使命。