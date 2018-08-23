多名美參議員挺台灣 ！指「斷交只會讓美台關係更緊密」

台灣與薩爾瓦多斷交，薩國隨即與中國建立起邦交關係。對此，許多美國參議員聲援台灣，認為薩國做出令人遺憾的決定，讓美國和薩爾瓦多關係退後一大步。圖為美國參議員魯比歐（左上）、賈德納（右上）、柯頓（左下）和卡定（右下）。（法新社資料照，合成圖）

2018-08-23 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕台灣與薩爾瓦多斷交，薩國隨即與中國建立起邦交關係。對此，許多美國參議員聲援台灣，認為薩國做出令人遺憾的決定，讓美國和薩爾瓦多關係退後一大步。參議院軍事委員會成員柯頓（Tom Cotton）說，中國必須知道，每當一個國家斷絕與台灣關係時，只會強化美國與台灣人民的關係。

薩爾瓦多宣布與中國建交後，美國參議院外交委員會西半球事務小組委員會主席魯比歐（Marco Rubio）和參議院外交委員會亞太小組委員會主席賈德納（Cory Gardner），向國防部提出修正案，要求禁止撥款援助薩爾瓦多。

魯比歐：擬中斷對薩國金援

魯比歐的聲明顯示，薩國政府改變對台灣的外交關係，是一個可怕的錯誤，薩國或許認為中國可以幫助他們執政黨贏得2019年選舉，但會造成與美國真正的傷害，包括薩國在「中美洲北三角繁榮聯盟計畫」裡的角色。魯比歐說，巴拿馬、多明尼加在外交上從台灣轉向中國，如果薩爾瓦多也這樣做，他將別無選擇，會立即中斷資金援助，並把他們在「中美洲北三角繁榮聯盟計畫」的計畫中刪除。

賈德納：斷交會讓美薩關係產生負面影響

賈德納指出，薩國對台灣做出錯誤的決定，這將讓美國與薩爾瓦多關係產生負面影響，他將利用修正案向台灣傳遞直接訊息，使用美國的所有工具支持台灣在國際舞台的地位，並且對抗中國在全球霸凌的行徑。

柯頓：斷交只會強化美台關係

阿肯色州參議員柯頓（Tom Cotton）表示，渴望成為大國的國家，不會擾亂附近小國的外交關係，中國最新一次的霸凌，凸顯蔡總統訪問美國的成功。柯頓說，中國必須知道，每當一個國家斷絕與台灣關係時，只會強化美國與台灣人民的關係。

卡定：對薩國的決定感到失望

馬里蘭州聯邦參議員卡定（Ben Cardin）接受《美國之音》訪問時說，雖然薩爾瓦多有權決定與哪些國家斷交或建交，但對於他們的決定感到失望，因為美國和中美洲國家有著很特殊的關係。