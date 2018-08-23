接見AIT處長 總統：不因中國脅迫放棄對民主自由的堅持

2018-08-23 11:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午在總統府內接見本月上任的美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）。對於中國對台灣升高打壓力道，總統表示，台灣會持續作為區域內穩定與良善的力量，不會因為中國的脅迫而放棄我們對於正面良善及民主自由的堅持。

總統首先感謝這次出訪過境美國期間，所獲美國政府提供安全、舒適、便利、尊嚴的安排，總統說，政府一向重視與美國關係，這段時間兩國官員互訪實質議題合作以及在安全議題上進行交流，總統再度感謝美國對台灣高度支持，也期待在酈英傑處長帶領下，為台美之間創造更多成果，往下一個里程碑前進。

總統並說，美國是台灣的經貿與安全伙伴，台美關係穩定是印太地區穩定與繁榮基石，面對中國對台壓迫力道不斷加大，且是無所不用其極，包括最近台灣與薩爾瓦多斷交，這段時間航空公司被迫抹去台灣的名稱，以及舉辦國際運動會被取消，中國一連串打擊作為不僅影響台灣國際空間，也衝擊整個區域和平穩定。

面對這種情況，總統強調，中國這種在區域內改變現狀及破壞國際規則，並干預各國內部事務作法，台灣一定會堅守主權立場，堅持國家尊嚴，同時會強化持續自我防衛能力及民主自由生活方式，這也是全體台灣人民底線，台灣會持續做為區域穩定與良善力量，不會因為中國脅迫而放棄我們對於正面良善民主自由的堅持。

總統並說，在區域情勢快速變遷時刻，很高興看到由酈英傑這一位對區域問題熟悉同時具有實務經驗出任AIT處長，相信會在台美關係上扮演不可或缺的力量，酈英傑處長也提到將迎接台灣關係法40週年，希望以台美關係堅定情誼與彼此共享民主價值，會持續深化雙邊夥伴關係，也再度歡迎酈英傑處長回到台灣，並感謝美國對台灣的堅定支持。