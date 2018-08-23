低谷往上走 民進黨民調：蔡總統支持度46.9％ 滿意度43.4％

2018-08-23 10:48

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今召開記者會公布最新民調，46.9％的民眾表示支持蔡英文總統，46.7％不支持。43.4％的民眾滿意蔡英文總統的表現，48.7％不滿意。民進黨副秘書長徐佳青表示，蔡英文滿意度、支持度顯然是「低谷往上走」，6、7月所做滿意度都比現在低，現在逐漸回溫。

民調也顯示，民眾認為蔡總統本次出訪，有助於台灣的外交與台美關係，36.8％認為沒有幫助。

徐佳青指出，民調正好是蔡總統出訪貝里斯、巴拉圭「同慶之旅」後期所做，蔡總統鞏固外交，讓台灣民眾感受到一定的滿意度，所以支持度和滿意度相較之前都回升。在中國打壓我們不遺餘力下，蔡總統還能維持這樣認同度，很難能可貴。中國越到選舉越會變本加厲，我們會有所準備。

徐佳青表示，長期趨勢來說，蔡總統不滿意度在下降，滿意度在上升，雖然目前不滿意還是略高於滿意度，但此次民調時間，已經過了7月實施的年金改革，顯示年金改革雖造成反彈，但已漸漸趨緩。此外，政府新措施實施。滿意度還是有待加強，但這趨勢是正向發展。

此外，政府近來推出放寬就學貸款還款條件、基本工資調漲、托育政策等政策利多，瞄準青年族群，民調也指出，在國民黨與民進黨之間，在20至39歲的青年族群中，有40.3％認為民進黨較重視年輕人心聲，25.7％認為國民黨較重視。

此次民調執行日期為2018年8月16日至18日。完成1098份有效樣本，在95的信心水準下，抽樣誤差約為±3.0％。訪問對象為20歲以上具有投票權公民。加權方式依內政部公佈之2018年1月份人口統計資料加權性別、年齡、戶籍、教育程度。