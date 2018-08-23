列出16項政治價值 「柯P認同卡」今曝光

2018-08-23 10:16

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲拚連任，曾說只要邀請站台就會去，引發外界質疑「腳踏多條船」後，日前宣布將推「柯P認同卡」，要先認同他的理念才能同台合照。「柯P認同卡」今曝光，以宣言模式，洋洋灑灑羅列了16項柯的政治價值，包括「反對在負債情況下，發放重陽敬老金類型的一次性支出」、「反對佔用公共資源，支持必要的路邊停車收費」等爭議不斷的政策。

柯文哲今在臉書貼出「進步價值 光榮城市」宣言，在貼文中表示，4年前，我對台北市做出了一個承諾；4年後，我想再次邀請市民夥伴們一起投入這項政治改造計畫。

柯文哲強調，「開放政府、全民參與、公開透明、務實對話」是我致力推動的政治價值，也是這4年來我在台北市政府工作堅持的核心信念。一路以來，我與市府團隊都秉持這份理念，進行台北這座城市的改造之旅。

柯並指，說真的，幸運的是這幾年在議會與民間有許多夥伴不只支持我們的理念，也針對每一項計畫給我們實質的建議與修正。我必須說，這些核心價值是大家一起努力的成果。所以，我期待這次，大家可以繼續為了理念相聚，一同在這場選舉中，對台北市民做出我們對台北這座城市的宣示與堅持。

他最後重申，至於有很多參選人問我能不能一起合照，對我來說照張相沒有什麼問題，但我希望選民看到的不是我跟誰合照，而是誰願意跟我一起向大家許下承諾。我自己一直遵守這些價值與信念，我也期盼有更多人願意響應。政治是眾人之事，我們會繼續努力踏實向前，讓美好的改變繼續發生。