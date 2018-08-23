柯P若選總統「年底北市長白選」 他轟：一場荒謬劇場

2018-08-23 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前和親民黨主席宋楚瑜同台合體，宋還讚柯文哲是「務實政治人物」，而柯宋合體就像法國麵包「可頌」，讓外界紛紛推測2人可能合體參選2020總統大選。對此，資深媒體人尚毅夫批評，若柯文哲年底連任成功，後來又要參選總統，那北市長選舉就成為「一場荒謬劇場」。

隨著柯文哲民調持續領先其他競爭對手，外界也紛紛推測，柯可能在年底市長選舉過後，又宣布要參選2020總統，雖然老婆陳佩琪21日直言「柯文哲從來沒跟他提過」，但柯文哲仍被藍綠視為是2020總統大選的「潛在競爭者」。

對此，尚毅夫22日在三立《新台灣加油》節目指出，柯文哲若在今年12月25日就任台北市長，然後又宣布要競選2020總統，「那柯將在倒數1年又1個月的時間裡計畫選總統」。他認為，依法規定若連續一年無法執行職務的話，是可以解職的，那到時柯向市議會、市政府請假一年，「他是不是應該要請辭？」

尚毅夫也表示，如果2020柯文哲真的選上總統，那他的台北市長任期只有1年又5個多月，並沒有過半，依地方制度法82條規定「餘留任期超過兩年辭職，三個月內要補選」，直言如此一來，台北市民要在短短兩年內投好幾次的票，痛批這根本是「一件很荒謬的事」。