終於找到人 宜縣農業處長由副處長陳文進升任

宜蘭縣政府農業處長因找不到合適人選，原由秘書長邵治綺兼任，但宜蘭縣代理縣長陳金德因此遭議員批評不重視農民，縣府今定案，農業處長將由將由副處長陳文進（圖）升任。（取自陳文進臉書）

2018-08-23 09:04

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府農業處長因找不到合適人選，原由秘書長邵治綺兼任，但宜蘭縣代理縣長陳金德因此遭議員批評不重視農民，縣府今定案，農業處長將由將由副處長陳文進升任，預計下周二宣示布達，秘書長邵治綺則兼任宜蘭縣選舉委員會主任委員。

前宜蘭縣副縣長黃適超請辭投入年底輔選後，縣府人事大搬風，大小異動不斷，原農業處長游憲廷調任工策會總幹事，但縣府找不到農業處長合適的接任人選，8月1日起決定暫由邵治綺兼任。

但此人事案引發祕書長兼任農業處長是為了要省人事開支?難道縣府不重視農業等質疑聲浪，今府內正式定案，由陳文進升任，至於農業處副處長，由計劃處副處長李芳菁接任，計劃處副處長人選則仍在研議，由於陳金德為投入年底輔選，請辭選委會主委，邵改兼任選委會主委。

據了解，府內認為，陳文進在農業處資歷豐富，行政歷練充足，對業務嫻熟，這次才會雀屏中選；他受訪時指出，將按照既定政策繼續執行，依法行政，回應民眾期待。