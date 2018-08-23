肇逃找人頂包？北市議員參選人林冠勳與助理送辦

國民黨台北市第五選區議員參選人林冠勳，22日晚間發生座車疑涉肇事逃逸和利用助理「頂包扛罪」，台北市警中正二分局今日上午將林冠勳依肇逃、公共危險，移送台北地檢署偵辦。（記者羅沛德攝）

2018-08-23 06:48

林承認酒駕 辯「懷疑假車禍找助理幫忙」

〔記者劉慶侯／台北報導〕國民黨台北市第五選區議員參選人林冠勳，22日晚間發生座車疑涉肇事逃逸和利用助理「頂包扛罪」事件，今日凌晨在警方調查下，林承認喝酒開車，但否認肇逃和找助理頂包。他辯說「是懷疑假車禍，所以找助理一併幫忙處理」。台北市警中正二分局今日上午將林冠勳依肇逃、公共危險，助理王邦竣涉偽造文書罪嫌，雙雙移送台北地檢署偵辦。

據了解，曾擔任國民黨前立委林郁方助理長達十餘年，被稱為「林郁方傳人」的林冠勳，兩個多月前曾對外暗諷同選區的童仲彥毆妻，認為選民「值得選更好的人」，童仲彥不久又因涉嫌酒駕，形象一落千丈，因而宣佈退選。

不料，少了勁敵的林冠勳，現今不僅也涉嫌酒駕，還肇事逃逸，更捲入找助理「頂包」疑雲，造成不良的社會印象，在「五十笑百的阿童效應」下，林冠勳未來選戰恐也困難重重。

據警方22日晚上調查，林冠勳的座車是當日晚間9時16分，沿汀洲路一段行駛，當要行經汀洲路一段242巷口時，轎車雖打方向燈但左轉過快，以致在後方的47歲顏姓女機車騎士反應不及，擦撞左側轎車尾部，險些翻倒。但轎車肇事後並未停車處理，反逕行逃逸。

肇事沒停車 10分鐘後才折返現場

警方表示，顏女當時非常氣憤，立即打110報案，等候警方到場處理。不料，約10分鐘後，肇事車輛居然折返現場，駕駛座走出32歲的王邦竣，主動承認是他駕車肇禍，副駕駛座則端坐著北市第五選區議員參選人林冠勳。

中正二分局交通分隊到場，先對王男和顏女進行酒測，酒測值均為0。警方為慎重，也一併對林冠勳作檢測，卻發現酒測值達0.3毫克，警方當時有點起疑，但林冠勳以「家中有要事」為由，在接受警方現場製作簡單訊問筆錄後，先行離去。

被撞女騎士質疑：駕駛「白衣變黑衣」

不過，顏姓女被害人「眼光很利」，向警方指出案發時肇事車輛駕駛人穿著為「白衣」，但怎麼換了個黑衣人出面認罪，懷疑有「頂包」情事，警方立刻漏夜調閱街頭監視器畫面進行釐清。

隨後，警方今日凌晨1時左右，找上林冠勳要求重新接受調查，林眼見無法逃過法網，只好承認酒駕肇事，馬上被警方帶回隊部偵訊。

警方調查，林冠勳在昨日酒攤後，是由32歲的助理王邦竣代駕，但到案發地點的汀洲路一段臨近，王男見已在林家附近，便交由林冠勳直接駕車，結果就發生事端。

林冠勳今日凌晨在警方第二次偵訊時，林改口供述表示，他確實酒駕肇事，但當時懷疑是場假車禍，所以並未停車，立刻找來助理一併幫忙處理，也並未叫對方頂包。

不過，據警方表示，王邦竣當時在現場警方製作第一次筆錄時，明確表示「是他（王）開車」，而林是坐在副駕位，直到第二次偵訊後，才改口酒駕。警方認為兩人都涉嫌觸法，均各依肇逃、公共危險，偽造文書罪嫌移送法辦。

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