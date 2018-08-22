台、薩斷交 呂秀蓮：中國領導人已準備對台灣趕盡殺絕

金門823砲戰60週年前夕，前副總統呂秀蓮（前左五）等人走訪金門和平園區敲和平鐘。（記者吳正庭攝）

2018-08-22 23:51

〔記者吳正庭／金門報導〕金門823砲戰60週年前夕，前副總統呂秀蓮今天與前國防部長蔡明憲等人走訪金門；她說，歷史不可以遺忘，也期盼台灣能永保和平。

呂秀蓮在金門和平園區敲下和平鐘，接受媒體提問有關台灣與薩爾瓦多斷交一事表示，中國領導人已準備對台灣趕盡殺絕，這是非常嚴厲的警訊，也顯示台灣領導當局要正視今後台灣和中國的關係，已經沒辦法維持現狀。

呂秀蓮說，我們的任務是鼓勵更多人，發揮更大的智慧，一起探討台灣和中國的關係；也呼籲中國領導人，不要用民族沙文主義來看問題，讓我們以金門的例子，激發一個新的靈感，看能不能用第三個方式，確保台灣和中國的永久和平，大家雙贏互利。

被問及總統蔡英文缺席金門823紀念大會一事，呂秀蓮幫忙緩頰，指總統剛結束長途外交之旅，「沒想到一進門就發生斷交事情」，才會讓總統「千頭萬緒」，忙不過來。

呂秀蓮說，此行沒有代表官方，是民間、超黨派的團體，是到金門學習之旅、反省之旅，希望能多聽聴金門鄉親的聲音。

呂秀蓮金門行是由台灣民主太平洋聯盟等單位主辦，同行者包括前國防部長蔡明憲、台灣戰略學會理事長翁明賢、前中科院長龔家政等人；除參訪戰役遺址、拜會福建省政府，也將在金門大學舉辦「台-中關係與和平展望」座談。