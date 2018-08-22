驚！苗縣融資平台額度 明年剩8億、後年僅4億

2018-08-22 22:17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府因舉債爆表、財政困窘，一度無法支付廠商工程款，甚至曾發生包商集結苗栗縣政府廣場前抗議，後來苗栗縣政府透過行政院財政部協助，與台灣銀行建置融資平台，不過明年度苗縣融資平台竟然只剩8億、後年僅餘4億，讓人驚訝，也讓外界質疑是否影響縣政推動。

苗縣府財政處回應，若屆時額度不足，也會繼續會繼續努力與財政部、台銀協商，爭取更多額度以利推動縣政，若今年尚未使用的額度，也可延至明、後年使用。

苗縣府因財政困難，無法支付廠商工程款項，因而與台灣銀行訂定「財政部協助苗栗縣政府建立融資調度平台專案計畫」，等於廠商改向台銀申請款項。廠商先取得苗栗縣府的付款憑單，再向台銀申請融資，但廠商必須自行負擔其中4%利息。

苗縣府財政處指出，至去年為止共爭取到84億元額度，不過去年底因額度用罄，再向台銀爭取到3年共45億額度。

苗栗縣政府去年底爭取到45億元後，苗栗縣政府財政處說，去年底因應84億額度用罄，先再使用新核撥45億中的6億，今年度迄今額度已經使用約12億，剩餘15億餘元。

針對明、後年融資平台餘額分別只剩8億、4億額度，由於融資平台主要是針對工程案廠商請領款項，若額度太低恐怕造成許多建設案工程停擺，也讓外界質疑是否會影響縣政推動？

苗栗縣政府財政處指出，目前餘額是去年底與財政部、台銀商談後結果，針對明、後年餘額太少是否影響工程案發包等，財政處表示，今年額度尚餘15億餘元，若未使用完可以延至明年。

至於今年額度為何比明、後年高出許多，與選舉年是否相關？苗縣府財政處指出，這是與財政部、台銀協商後結果，並非苗縣府單方面就決定。

苗栗縣融資平台專案啟動後迄今已有1萬6400餘筆廠商請款紀錄，有不願具名的廠商受訪說，一旦出現額度不足情形，苗栗縣許多工程案恐怕流標、無人問津，後果影響深遠。