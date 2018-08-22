盧秀燕批綠營執政經濟差 卓冠廷籲勿唱衰台中

國民黨台中市長參選人盧秀燕（右2），今天前往霧峰市場拜票，親切和攤商握手。（記者陳建志攝）

2018-08-22 22:07

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今天前往霧峰菜市場拜票時，親切和攤商和民眾握手，並說過去擔任省議員，來到霧峰有回娘家的感覺，除批評民進黨執政經濟差，對於近日多處出現淹水，呼籲市府平時要重視整治、清淤，並希望林佳龍市長在剩餘的3個月任期「應該要把螺絲上緊」，好好治理市政。

盧秀燕今天一大早在立委顏寬恒、市議員林碧秀、蘇柏興等人陪同下前往霧峰市場拜票，盧秀燕親切向攤商還有買菜的民眾握手拉票，部分攤商和民眾也開心和她合照。

盧秀燕說，進入政壇擔任的第一個公職是省議員，因為省議會在霧峰，經常出入這裡，所以霧峰是她的娘家，希望這次市長選舉霧峰鄉親能全力支持，並說民眾對於空污、經濟、交通的不滿她都聽到了，尤其經濟不好讓每天要買菜的婆婆媽媽感受更明顯，希望換人、換黨執政讓經濟變好。

盧秀燕並批評，台中最近包括北區、台灣大道與豐原大道多處出現淹水，影響市民權益，認為市府平時就應重視整治、清淤、排水工程，讓市民免受水患威脅，呼籲林佳龍市長在剩餘的3個月任期「應該要把螺絲上緊」。

對此，市府新聞局長卓冠廷表示，林佳龍市長上任以來，持續透過各項重大建設和招商，帶動台中經濟發展，從胡志強執政時期的薪資六都最後，進步為薪資成長率7.54%，六都第1，台中今年上半年失業率3.6%，更是六都與全國最低。而中央也持續拼經濟，經濟成長連4季超過3%，失業率更創17年來最低，不知盧委員經濟不好的說法從何而來？也請盧委員勿唱衰台中。

至於盧秀燕對市府治水的批評，卓冠廷也說，林佳龍上任後積極整治全市各項水環境，包括綠川、柳川、南山截水溝、葫蘆墩圳、軟埤仔溪等，並改善80個易淹水地點。日前豐原大道8段14戶民宅淹水，是因強降雨及廠商未依規定標準作業流程開啟排洪閘門，水利局當晚已協助民眾清理家園，民眾若有損失也會由市府向廠商索賠，廠商也已承諾會賠償。＃