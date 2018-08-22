盧秀燕發言人爆粗口 蔣豐懋道歉並強調是個人行為

台中市長參選人盧秀燕總部發言人蔣豐懋（左）在臉書留言槓上網友還爆粗口，事後公開道歉，強調是個人行為。（資料照，記者張嘉明攝）

2018-08-22 20:05

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕的發言人蔣豐懋在新北市議員參選人陳偉杰臉書槓上網友，並爆粗口，被人截圖上傳PTT，網友紛紛砲轟。蔣豐懋除了道歉，也強調這是他個人行為，盧秀燕已嚴厲斥責他，並要求他好好檢討。

陳偉杰在臉書堅稱「蔡英文總統其實去的是買票就能去的太空博物館，根本不是去NASA」。這番話遭到NASA太空食物研究室主任郭正光留言打臉，媒體也有所報導。

蔣豐懋在陳偉杰臉書留言相挺，卻爆粗口「X你媽的不去譴責為什麼斷交，反而來嘴陳偉杰的發文」。

網友抨擊蔣豐懋的行徑太誇張，完全沒有政治人物發言人的自覺，況且，不管是談論什麼議題，發言人到處亂講話，難道盧秀燕不用道歉嗎？還是想要切割？

蔣豐懋今表示，對於個人情緒性的字眼造成閱聽人不適，他深感抱歉，也不會再犯。希望大家把焦點放在蔡英文總統執政2年斷交5國的事情上，勿模糊焦點。

蔣豐懋說，因為陳偉杰是他的好朋友，「看到兄弟被有心人士刻意混淆視聽，一時憤怒之下，以個人名義方式留言」。

他也表示，「盧委員在知道這件個人行為後」，嚴厲斥責他，並說這樣的回應向來不是其風格，要他好好檢討，並且說了重話。