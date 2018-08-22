搶台友邦 法國學者：中國決策思維落伍

2018-08-22 19:05

〔中央社〕中國再出手迫使薩爾瓦多與台灣斷交，法國學者高格孚指出，這證明中國決策高層的思維，遠遠落後於國際間合作、容忍、互利等現代價值；中國「只懂得武力」，希望有一天，中國能從暴政中解放，與台灣在互利的基礎上相處。

薩國是總統蔡英文上任後第５個與台灣斷交的國家，也是近4個月內第3個。台灣剩17個邦交國。

對此，熟悉兩岸關係的法國現代中國研究中心研究員高格孚（Stephane Corcuff）21日以電子郵件回覆中央社提問時指出，中國對台灣問題的處理方式，仍深植第二次世界大戰前的思維，也就是全憑武力、野蠻外交、領土爭奪，以及粗暴的國家利益。

中華民國是聯合國創始會員國，聯合國大會在1971年通過2758號決議，承認中華人民共和國是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華民國隨即退出聯合國。

高格孚說，當中國在聯合國仍由中華民國代表時，中國對草擬聯合國憲章以及世界人權宣言的貢獻，協助建設了正面、積極的國際社會；今天的中國卻走回威權主義，極力反對人道主義，並否認國際社會廣泛接受的進步價值，也藉由這些糟糕的作法，煽動越來越多國家學樣。

他指出，中國奪取台灣的邦交國，只會讓台灣人民對中國更加疏遠。

高格孚說，中國是「只懂得武力」的國家，它的發展方向，不只與二戰後的國際體系所建立的價值背道而馳，也與中國古老智慧的傳統哲學與文化不相容。

高格孚指出，中國古老智慧的傳統哲學與文化，本來是全世界都能受惠的資產，可惜的是，中國是第一個排斥這些資產的國家，而且經常在政治價值與國際議題上，表現的很糟糕。

他說，希望有一天，中國能不再受暴政統治，終結這些錯誤政策，與台灣在互利的基礎上好好相處。

薩國斷交的時間點在蔡英文返國後，此行過境美國，她所獲的待遇明顯提升，創多項先例，包括前往洛杉磯的僑委會僑教中心，成為首位視察我國在美官方機構的總統，以及參訪美國國家航太總署的詹森太空中心，也是首位參訪美國聯邦機構的台灣總統。

任教台灣大學的司徒文（William Stanton）在21日接受中央社電訪時說，斷交是中國在「報復」美國對蔡英文過境的接待，中國運作與薩國建交，應已有一段時間，現在拿蔡過境美國作為「反制。」

曾擔任美國在台協會台北辦事處處長的司徒文說，抗議美國的過境安排是中國的標準作法，目的是要讓蔡獲得最低標準的接待，事實上中國根本不認為蔡需要過境美國。

蔡英文上任後，面對中國不斷的打壓。司徒文說，中國很多人不滿她，因為她不接受「九二共識」，但是她獲多數支持當選，這是台灣多數民意，她上任後也都採取很溫和、穩健的政策。

司徒文說，中國可以拿走台灣所有邦交國，這對它來說很容易，因為他們都是小國，很願意接受中國援助，而且中國為達成目的，也會不擇手段；但值得注意的是，很多從中國拿到錢的國家並不開心，例如馬來西亞、越南對中國投資是否有利，都出現檢討聲浪。

他指出，中國藉由搶走台灣的邦交國對台灣施壓，讓台灣看起來很軟弱、更孤立，也試圖影響台灣內部的政治，對很多人來說，邦交國數目很有象徵意義，但是他也認為，對台灣，更重要的是擴展與更多大國的非邦交關係，包括簽訂雙邊及多邊的貿易協定。

司徒文說，台灣在短短40年內從威權轉型為民主國家，擺脫貧窮，走向繁榮，這是很大的成就，正如他演講時常說的，他對台灣很有信心，相信台灣有能力做出正確決定。