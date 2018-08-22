回批蘇貞昌垃圾清運政策 侯辦：民粹語言騙選票

2018-08-22 21:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天召開垃圾清運政策記者會，提出專用垃圾袋全面降價。國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室發言人賴冠群表示，專用垃圾袋價格市府設有檢討機制，過去曾依成本降價，然而「老縣長」對於影響新北市空污最嚴重的深澳燃煤電廠隻字不提，「環保政策竟然刻意閃躲最重要的環境議題」，淪為民粹騙票，令人遺憾。

賴冠群表示，雙北垃圾費隨袋徵收行之有年，垃圾減量效果顯著，新北市過去7年透過垃圾袋隨袋徵收機制，每人每日垃圾清運量從2003年的0.808公斤，一路降到2016年的0.235公斤，華爾街日報報導指出，新北市資源回收率達63.5%，且依照經濟合作暨發展組織（OECD）標準，台灣資源回收不僅做到與先進國家並駕齊驅，更大幅超越美國的35%，這都是垃圾費隨袋徵收及環保教育落實的成果。

賴冠群說，新北市府曾在2012年將垃圾處理費由每公升0.42元調降為每公升0.4元，另針對中低收入戶或弱勢家庭提供抵價卷減輕負擔，「老縣長」此時提出垃圾袋降價政見，等於把環保議題拿來喊價，極不恰當。

賴冠群指出，蘇貞昌曾在2001年11月競選台北縣長連任時，提出「垃圾隨袋徵收，不宜貿然實施」，可見「老縣長」對環保完全不在意，只會以民粹的選舉語言騙選票，但對於影響新北市空污最嚴重的深澳燃煤電廠卻一字不提，侯友宜從4月中旬不斷要求老縣長表態，遲遲得不到答案，這種「見樹不見林」的環保政策，無疑是一大笑話。