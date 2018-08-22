公務員到台中花博輪值引爭議 林佳龍：台北花博也如此

2018-08-22 19:57

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將於9月起試營運，11月3日開幕，國民黨市議員今日指出，花博特別預算編列人事費5億4500萬元，可聘用臨時人員，市府沒有足額聘用，卻要求公務員9月起到花博展區輪值，加重其工作負荷。市長林佳龍表示，台北花博、世大運也都是請公務員投入支援，在員工權益方面，市府都會依法辦理。

台中市議會今天審議花博特別預算2019年度詳細計畫案，議員李中表示，花博特別預算編列臨時約聘及約用人員費用共5億4500萬元，但從前年到今年，市府都未聘用足額人員，缺額達238人，反而下令各局處動員公務員前往輪值、期間長達8個月，此舉引發公務員強烈反彈。

議員李麗華也說，公務員到花博展區輪值，原本的業務恐將受影響，造成行政效率下滑；另外，擔任花博志工者不少是退休人士，他們已有年紀，若從太平、大里等區到外埔展區，路途遙遠，交通是一大問題，市府應做好配套措施。議員蘇慶雲則提醒市府必須注意公務員工時問題。

對此，林佳龍表示，花博是台中市的喜事，有些工作必須由市府人員來做，不是志工可以代勞，台北花博、世大運舉辦時，公務員也投入支援；市府人員輪值的規劃經過評估具體可行，都依照相關法規辦理，並保障應有權益。相關人事費用預算也按照原本編列情形，並無減少。

交通局長王義川說明，為便利市府員工及志工進駐花博展區輪值，市府規劃有接駁車載送，以利交通往返。