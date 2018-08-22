中國製寢具傾銷 本土業者：盼逐年減少進口量

國產棉被面對中國進口品傾銷，台南將軍的棉花種植面積已大不如前。（記者劉婉君攝）

2018-08-22 19:34

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣棉被產業人力老化，又面臨中國貨傾銷，業者希望政府逐年減少進口量，並從教育培養人才，不要讓傳統產業消失。

國民黨主席吳敦義與台南市長參選人高思博，今天下午到台南市將軍區與棉被產業公會成員座談。公會理事長林献德表示，將軍區從日治時期就是「棉被窟」，興盛期棉花田面積有6000公頃，早期政府鼓勵住家即工廠，當時有上千家生產棉被。但20多年前政府開放中國寢具無限制進口，現在到百貨公司或寢具店，有8成是中國貨，在地業者苦撐，現在只剩3、400人。

林献德指出，在地業者受限於棉被市場每年旺季只有3個月，無法擴大規模，只能內銷，又要面對中國傾銷，將軍現在種植面積只剩下5分，希望政府可以3%、5%逐年減少中國進口的數量，不要讓台灣的棉被產業步入成衣加工業的後塵，逐漸消失。

公會總幹事高裕祥則表示，將軍棉被產業1年的年產值5、6億元，有時更可至10億元，一般事務人員約30K、車工3、40K、但人力老化，專業的車工人力平均年齡在60歲以上，新住民人力平均年齡40歲以上，1人退休，需要2、3人才能補起缺口，且現在學校已無車縫等相關的課程，希望政府能從技職教育培養相關人才，否則產業沒人力，就會自然被淘汰。

吳敦義稱讚台灣製造的棉被品質佳，只要業者維持住好品質就不用怕，接下來就是秀出去。他表示，高思博一旦當選台南市長，會協助業者行銷，他也會幫忙盯著。

高思博除提出，未來市府可輔導業者組成行銷團，帶著台南優質商品，到國外或中國舉辦商展旅行，而台南市每年集團結婚，也可鼓勵購買在地生產的棉被當禮物。

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