「少喊口號」王世堅批柯文哲欺世盜名 網友反應兩極

2018-08-22 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員王世堅今天在臉書痛批，台北市長柯文哲不了解專業，卻為了滿足自己的選舉口號「任內不追加預算」，造成永樂市場整修工程延宕，甚至違背承諾，在環南市場改建工程追加近6千萬預算。王世堅希望柯文哲「少喊口號」，讓專業單位有更多的空間。

王世堅在臉書發文表示：「柯市長為滿足自己選舉口號『任內不追加預算』，不了解專業造成永樂市場整修工程延宕；但柯市長卻獨厚環南市場改建工程，追加預算5900萬，這時的柯市長又改口『專業問題專業解決』？」

他也痛批：「柯市長根本欺世盜名！事實上為了成就他所謂『任內不追加預算』的口號，永樂市場整修案還另外增加工程標案。」最後王世堅也表示：「任何公共工程、市場改建本來就很專業，柯市長應該少喊口號，多給專業施工單位空間，才是正辦！」

對此網友留言反應兩極，有網友贊同王世堅表示「柯P的話能聽嗎？」、「柯P滿口謊言！」、「這個質詢是合理且有力的，繼續追下去，看看是否市長瀆職或有人謀不臧」。

但也有網友質疑表示「柯是說『不隨意』追加預算，不是『不』追加預算」、「柯文哲致詞時說的是，堅持管理，不隨意追加預算，哪裡有說不追加預算了？」，認為是王世堅曲解柯文哲的意思。

相關連結請見：