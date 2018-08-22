比吳敦義夠力？ 王鴻薇、徐巧芯之爭喊停 馬英九喬的

國民黨台北市黨部今召開「團結團結再團結」記者會，馬英九（左二）出面斡旋，市議員王鴻薇（左一）與市議員參選人徐巧芯（右二）當眾和解。右一為市黨部主委黃呂錦茹。（記者蕭婷方攝）

2018-08-22 18:38

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨台北市議員選舉掀爭議，現任議員王鴻薇與馬辦發言人、議員參選人徐巧芯因責任里分配在網路上隔空互嗆，前總統馬英九今出手主動調停，王、徐2人下午召開「團結團結再團結」記者會，當眾和解；不過，兩人於記者會上零互動，表情不僅強顏歡笑、還略帶怨忿，連牽手中間都隔著馬英九。

馬英九於記者會中強調，自己是為了黨「多管閒事」，現在黨的選情緊繃，不該再讓外界有不團結的印象，而台北市是首善之都，有狀況就要以黨內機制協調，自己主動跳出來，接過協調後雙方已經了解狀況，未來會一起同心協力好好拉抬選情。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，國民黨是民主政黨，不只在規畫責任里或各項議題上，參與者都會有劇烈討論，但只要整合出結論之後，都會一致遵守決議，團結打選戰。

記者會現場徐巧芯與王鴻薇二人均表示參選就會團結一致、砲口對外；不過，兩人在整場記者會上均未正面對到眼，聯合體喊「凍蒜」中間都隔了馬英九；記者會後王鴻薇也快步離去，兩人未有互動。

台北市議員選情鬧「網內互打」，外界好奇為何不是由黨主席吳敦義出面調停？馬英九強調，因為一個是好朋友（王鴻薇），另一個是他的發言人（徐巧芯），所以「不用麻煩敦義兄處理」，如果他有辦法解決就不用麻煩吳敦義，「因為黨主席真的很忙」。

至於未來責任里的劃分問題，黃呂錦茹表示，連任議員會持續負責責任里的經營，新人分配原則就是不去搶已經有經營的里，但會將參選人王正德與不選的議員陳孋輝責任里在做分配。