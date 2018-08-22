柯P白色力量發酵？ 彰化葡萄姐妹花站出來

彰化縣長參選人黃文玲（右3）拿著數字看板，和一群年輕人，在彰化火車站高呼白色力量彰化連線崛起。（記者張聰秋攝）

2018-08-22 18:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕讓白色力量改變台灣！今天在彰化火車站，有一對長髮飄逸的葡萄姐妹花勇敢站出來，呼籲年輕人支持台北市長柯文哲籌組「白色力量連線」，她們說，台灣經濟衰退，藍綠政黨口水治國、治縣，年輕人沒有好的工作機會，未來感到渺茫，台北有柯文哲打破藍綠，白色力量覺醒會讓年輕人感到還有未來！

經營寵物美容工作室的董婉瑜（23歲）和妹妹董婉珊（20歲）家中種葡萄，她們在學生時代就曾參與社會運動，曾到台北參加反國光石化遊行，綜合高中畢業的董婉珊要等確認自己的目標，再決定要不要繼續升學念，她們的父親董國濱說，年輕人有想法有行動力，他尊重孩子的決定和選擇。

這對姐妹花既在彰化支持柯文哲組白色力量連線，也全力支持打出無黨無色良品的彰化縣長參選人黃文玲，希望律師出身的黃文玲，喚起彰化白色力量，讓年底縣長之役，不是綠藍對決，而是白色力量與藍綠的決戰！

姐妹花頗有號召力，吸引20多個年輕人行動力挺，還有多位縣議員與民代參選人參與，大聲喊出支持籌組白色力量連線。

黃文玲說，台灣民意基金會做的民調，有近50%選民不支持藍綠政黨，更有57%希望組新的政黨，國、民兩黨只有20%左右的支持率。從民調內容顯示，中間選民不支持國、民兩黨有49.6%，認同民進黨25.2%，認同國民黨也只有20.7%，可見半數民眾唾棄藍綠惡鬥，從台北市長柯文哲的旋風，就足以顯現人民期待白色力量興起。

黃文玲2度再戰縣長寶座，她擬藉由柯文哲提倡的白色力量，改變台灣傳統綠藍對決的政治生態，讓白色力量成為翻轉台灣的力量。