促轉會擬推動立法 揪加害者名單並追究責任

2018-08-22 19:48

〔記者李欣芳／台北報導〕為落實轉型正義，據悉，促進轉型正義委員會正規劃訂定有關1947年二二八事件與1950年代白色恐怖時期的人事清查法案，追查並探討當年的加害體制，並研議揭露當年加害的檢察官、法官與警總人員名單，同時追究加害者的責任，這項法案將在明年中提出。

不過，由於年代久遠，基於部分加害人已過世，促轉會對已過世者不擬追究責任，促轉會副主委張天欽今天下午受訪表示，至於仍在世的加害者，其責任要如何追究，促轉會內部將進行討論。

張天欽表示，依據促轉條例第4條的規定，該條例明定要促轉會規劃人事清查處置及相關救濟程序，促轉會因此依法目前正進行規劃與討論，研提人事清查法案，促轉會將先以6到8個月的時間進行委外研究，參考各國的人事清查制度，若順利的話這項法案可望在明年中提出。

張天欽指出，全世界有將近100個國家執行或正在進行轉型正義，其中訂定人事清查制度主要在中歐與東歐的國家，包括波蘭、斯洛伐克、捷克、匈牙利等國家有人事清查制度，也就是所謂的「除垢法」，這些國家在從共產主義轉變成民主制度時，就執行人事清查，包括清查曾在納綷集中營或曾任共產主義高官等作為，相關資料非常容易清查，且能發揮立竿見影的效果。

他認為，台灣在1947年二二八事件與1950年代白色恐怖時期的受害案件，包括司法判決或行政判決，這2種涉及不法的判決，當年很多人都有留名字，要清查並不是那麼困難，除非使用假名，問題是當年這些人有些可能已不在人世。