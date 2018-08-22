會勘大巨蛋二度遭拒 姚文智批：公開透明也分黨派？

大巨蛋工地外觀。（記者張嘉明攝）

2018-08-22 18:23

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市議會民進黨團今和北市府建管、消防等相關單位前往大巨蛋會勘，不料卻遭遠雄拒絕入內，幾經商量後，僅至工區工地帳篷「遙望」大巨蛋，這也是綠營議員近期會勘二度遭拒。對此，民進黨台北市長參選人姚文智批，柯文哲標榜「公開透明」，但遇到大巨蛋就轉彎，對比日前國民黨市長參選人丁守中的暢行無阻，難道會勘大巨蛋還有黨派之分？

姚文智今天下午發布臉書表示，柯文哲2014年以「公開透明」當政見主軸，4年下來公開透明真的落實了嗎？他說，大巨蛋19日發生起火的工安意外，民進黨台北市議員20日馬上發動緊急會勘，現場除了建管處外，包含議員本人及消防局、勞檢處在內的單位通通被拒於大巨蛋門外；於是，台北市議會民進黨黨團再於21日以黨團名義發出大巨蛋會勘通知，結果22日一早連同記者二度被拒於門外。

姚文智提到，反觀國民黨籍議員，在4月10日與丁守中及兩位議員參選人頭戴遠雄準備好的工地帽，帶著大陣仗媒體進入大巨蛋，甚至事後還拍攝成丁守中先生的競選影片，國民黨參選人進巨蛋暢行無阻、民進黨現任議員甚至黨團到大巨蛋卻窒礙難行，難道市府的公開透明有顏色及黨派的差別嗎？

姚文智說，8月13日柯文哲才在議會專案報告上，答詢議員要求市長進到大巨蛋開直播的要求時說「議員要去現勘就可以了」；柯文哲的公開透明及對議員進入大巨蛋會勘的承諾言猶在耳，如今卻發生連續兩次「遠雄意志凌駕行政權」、「重大工程規避議會監督」的事情。

姚文智強調，公開透明是政府誠信的基本展現，也是回應人民監督應有的態度，公開透明的原則不該遇到大巨蛋就轉彎。