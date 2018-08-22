精神科醫師指有「戀母情結」 柯P反譏：他有牌照嗎

2018-08-22 17:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲常常在受訪時提到「我媽媽說」，加上過去失言甚至也由柯媽何瑞英或妻子陳佩琪今上火線救援，屢遭外界質疑是「媽寶」，如今有精神科醫師直言，依臨床診斷經驗來看，柯文哲種種依賴媽媽的表現，確實有「戀母情結」傾向。

對此，柯文哲今受訪時則是語帶譏諷的反擊「他（指該精神科醫師）有牌照嗎」，還說和媽媽講話就叫媽寶，不會吧。

此外，對於何瑞英覺得媳婦陳佩琪當自走砲不要得罪人就可以，也歡迎丁守中的太太出來當自走砲。柯文哲則笑說「我們家一個比一個自走砲」。

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