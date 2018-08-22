台薩斷交 馬英九：斷交潮不會這麼快就打住

2018-08-22 17:48

〔記者蕭婷方／台北報導〕台薩斷交，前總統馬英九今出席記者會受訪表示，蔡政府執政後兩年就斷了五個，自己任內八年在九二共識的基礎上推動外交休兵，中國也將兩岸關係看得比國際關係重要，因此台灣斷交國很少；馬說，斷交潮不會快速結束，呼籲當局做必要的政策調整、重新思考九二共識，讓台灣與中國可以繼續相容下去。

馬英九今出席於國民黨台北市黨部舉行的「團結團結再團結」記者會，會後受訪表示，從二〇一六年聖多美普林西比，到二〇一七年的巴拿馬，加上今年的多明尼加跟布吉納法索，加上薩爾瓦多，至今已經有五個邦交國宣布與台灣斷交，心裡很難過，自己也試圖將心比心、試圖設身處地為總統蔡英文著想，認為「關鍵還是在中國」。

馬說，自己執政八年，中國把兩岸關係看得比對外關係還重要，因此很多邦交國因為經濟利益要跟中國建交時候，中國就會給軟釘子，還說不願意破壞兩岸關係，這就是推動外交休兵的重要依據。

馬表示，當初與中國在九二共識的基礎上推動外交休兵，遭到時任在野黨嘲諷為外交休克，但他任內八年只少了甘比亞一個邦交國，也不是因為中國作梗。

馬認為，不是要拿美國去壓中國，兩岸關係可以共同發展，關係改善後美國與中國的溝通也比較方便，可以創造雙贏。馬並強調，不會對蔡政府冷嘲熱諷，因為他們斷掉的不是跟蔡政府、民進黨的關係，而是跟中華民國的關係，邦交國斷了可能就一去不回頭。

馬也說，總統蔡英文在就職演說裡面提到中華民國憲法與兩岸關係條例，而九二共識就是以此關係而來，斷交潮不會這麼快打住，蔡英文應該要思考如何停止這個趨勢。

馬英九更強調，目前台灣與其他邦交國的關係，不要以為美國、日本可以幫忙，「他們可以做的很有限，國際關係也是如此，兩岸關係還是要靠兩岸自行解決、要直接打交道，靠第三者欲速不達。」

馬說，雖然他提出來的一中各表有些人沒這麼認同，但中國也沒公開反對過，自己更在馬習會上親口向中國領導人習近平說，兩岸一中一台的基礎論調，這也讓台灣在國際社會有更多彈性，任內八年外交關係都沒減少。

馬還說，自己兩年前與蔡英文見面時，有誠懇談及台灣的兩岸關係，不希望見斷交潮持續下去，中華民國會生存很久，就需要友邦，希望當權重視這個問題，希望政策做必要調整，讓我們與中國可以繼續相容下去。