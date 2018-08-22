登革熱疫情頻傳 中市議會要求成立防疫指揮中心

2018-08-22 17:06

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市連續出現本土登革熱疫情，為防範疫情擴散，民進黨議員今日在市議會提出緊急質詢，要求市府成立防疫指揮中心，獲得其他議員附議，大會也做成決議。議員並呼籲市府在開學前，應加強各級學校的消毒工作。

議員陳淑華表示，台中市已出現本土登革熱感染病例，同時還有數例疑似病例，這是警訊，疫情不容忽視，市府必須正視並及早防範。前幾年，高雄、台南分別發生登革熱疫情失控，造成市民恐慌現象，究其原因，就是輕忽疫情，沒有及時防疫才造成失控，而且也發生感染出血性登革熱，危及市民生命。

陳淑華強調，為避免中部發生大規模傳染，在疫情初始發生時，市府必須提出有效的作為，建議提升防疫等級，由衛生局、環保局、民政局、教育局等相關單位成立防疫中心，統合並落實防疫作為，以控制疫情，確保市民健康。

議員張芬郁也表示，大里為登革熱紅色警戒區，共有4名確診病例，共同點都是曾前往東昇里一處農場活動，目前衛生局已將該農場暫時封閉。她要呼籲市府「防疫如同作戰」，不僅地方要防疫，尤其幼兒園及各級學校在開學前更要加強消毒。

對此，市府表示，因應本土登革熱，先前已動員跨局處單位，包括衛生局、環保局、民政局、警察局、區公所及衛生所等，在接獲疑似案例通報時，立即動員人力啟動疫情調查，進行病媒蚊孳生源清除及化學防治等相關防治工作，全面防堵疫情擴散，也呼籲民眾共同配合並主動清除戶內外環境積水容器，避免疫情擴大。

衛生局也表示，今天已召開台中市政府登革熱防治中心會議，由副市長林依瑩主持，會中邀請疾管署、中區防疫指揮官及蟲媒防治專家列席指導，盼儘速控制疫情，積極維護民眾健康。