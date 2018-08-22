侯友宜LINE貼圖第2彈 「國民阿舅」乎你「笑嘎並軌」

國民黨新北市長參選人侯友宜推出第二款line貼圖「國民阿舅」，結合台語與人物手繪畫像風格，呈現趣味性。（記者賴筱桐翻攝）

2018-08-22 17:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕給你充滿台味的「阿舅」！國民黨新北市長參選人侯友宜今天（22日）推出「厚友誼」Line貼圖「國民阿舅」，挑選侯友宜16種表情，透過台語和手繪人物畫像風格，呈現貼圖趣味性。

侯友宜競選辦公室表示，先前網友用大頭照製作的侯友宜貼圖，極富巧思，這次結合辦公室青年朋友的創意，製作手繪風格新款貼圖，希望讓「國民阿舅」創下佳績。

「國民阿舅」的稱號源起於侯友宜的外甥藝人納豆，某次侯友宜和納豆進行線上直播，讓網友有問必答，還在抖音平台上「學豬叫」，甥舅兩人互相「虧」對方、鬥嘴鼓，笑料不斷，在網路引起熱烈討論。

侯友宜競選辦公室表示，先前支持者製作的第一款貼圖「厚友誼－牽起我們的好日子」，上架後登上原創貼圖排行榜前10名，在官方Line詢問度也很高。此次推出「國民阿舅」貼圖，即日起上架並開放下載。

除了基本的「哩賀（你好）」、「呷飽沒？（吃飽了嗎）」等問候語，也有「安抓（怎麼了）」、「笑嘎並軌（笑到翻）」、「阿舅親一個」、「氣pu pu」等趣味性用語，適合各世代粉絲使用，只要在LINE貼圖小舖，搜尋「國民阿舅」即可找到貼圖連結，須付費下載。