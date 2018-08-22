日自民黨青年局長訪中市府 重申不能容忍中國打壓台灣

2018-08-22 17:32

〔記者張菁雅／台中報導〕日本自由民主黨青年局長、眾議員鈴木馨祐今日率團拜會台中市政府，鈴木馨祐重申「不能容忍中國打壓台灣」，並強調中國打壓不會讓台灣在國際社會消失。市長林佳龍特別感謝鈴木馨祐聲援台灣，也期盼台日持續在民主自由、城市治理、青年領域等3方面進行長遠而穩固的交流。

自民黨青年局是日本和台灣交流的重要窗口，鈴木馨祐以自民黨青年局長的身分率團訪問台灣，針對台灣與薩爾瓦多斷交，他昨晚公開表示，台灣被中國打壓，國際社會生存空間受到威脅，不能容忍中國這些作法。

訪問團今天上午到台中市政府，林佳龍一開始先感謝鈴木馨祐為台灣發聲，他也強調，中國的打壓不會讓台灣在國際社會消失，台灣仍持續秉持民主、自由、人權、開放市場等社會價值，並盼台日持續以民主自由、城市治理、青年領域等3方面進行長遠而穩固的交流，因為緊密的日台關係不僅是雙方友好，更是亞太地區，乃至於國際間的重要貢獻。

鈴木馨祐重申「不能容忍中國打壓台灣」，他也說，不只日本，甚至西方國家，都希望台灣持續往民主體制、自由貿易等方向努力。

鈴木馨祐同時肯定林佳龍在城市治理的規劃，讓台中不僅人口數超過高雄，更扮演台灣發展引擎角色，希望藉此次交流跟台中有進一步的發展。

另外，台中花博將在11月3日展開，林佳龍向訪問團介紹此次花博將有名古屋市、長野縣駒根市等11個縣市或單位來台參展，台中市也規劃於明年8月舉辦國際運動會，希望藉兩項國際盛會，使台日關係更緊密。