「老小都照顧」蔡英文讚陳光復：像魔術師一樣

民進黨主席、總統蔡英文（中）22日主持民進黨中執會，會中邀請澎湖縣長陳光復（左二）簡報澎湖社會福利成果。（記者羅沛德攝）

2018-08-22 16:36

〔記者楊淳卉／台北報導〕澎湖縣長陳光復今赴民進黨中執會報告地方政績，兼任民進黨主席的總統蔡英文聽取報告後，稱讚陳光復「像魔術師一樣」，不但沒有增加債務、還減債，還更周全貼心照顧澎湖縣民，老的、小的都照顧得很好，陳光復是「溫暖、會照顧人的縣長」。她期待澎湖縣民支持，讓陳光復繼續照顧澎湖鄉親。

因應年底選舉，民進黨展開「一縣市、一政績、一故事」系列，每週邀請民進黨執政縣市首長赴黨中央分享政績。陳光復今以「社福、幸福、澎湖，0-99歲的照顧」為題報告。

陳光復表示，澎湖平常經濟比較拮据，他上任後沒有賣土地、沒有舉債，還減債7.8億元，出生率上升、人口回流。社會福利方面，國小營養午餐免費，送餐給獨居長者，並補助到台灣念書的兒童往返機票，讓年輕人可以常常回澎湖探望長輩。

澎湖「出生逆勢成長」 小英讚嘆：令人驚艷

蔡英文聽取報告後表示，她以前常去澎湖，看到確實是長輩多一些，聽完報告最高興的一件事，是澎湖縣是「出生逆勢成長」的模範縣市，令人感到驚艷，任何執政者看到這數字都會很高興，「這是台灣現在最大挑戰，不是嗎？」

蔡英文表示，政府推動長照2.0政策，常常追著衛福部詢問涵蓋率是多少，看到陳光復交出澎湖失能人口照顧涵蓋率37%成績，相信應該是全國第一名，令人佩服。

蔡英文表示，陳光復今天的簡報令人感到溫暖，老的小的都照顧得很好，是個溫暖會照顧人的縣長，所以一定要讓陳光復連任。