被爆喬國賠收2成回扣 陳學聖：惡意抹黑一定告

立委職權喬國賠？桃園市議員王浩宇（右）偕楊媽媽指控陳學聖服務處選民服務收2成回扣。（記者李容萍攝）

2018-08-22 17:24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市議員王浩宇今日偕投訴人楊媽媽出面指控，國民黨桃園市長參選人陳學聖的立委服務處協助處理一件肇事逃逸案件，沒想到服務處助理利用陳學聖的立委身分，幫民眾協調申請國賠，並向受害家屬收取國賠金額的2成作為回扣。

陳學聖強調，從政30年，潔身自愛、愛惜羽毛，辦公室不收禮更不收錢，倘若他如王浩宇所言收取回扣，立即退出政壇，除辭掉立委一職，也會退出桃園市長選舉，如果王浩宇所言不實，也請王浩宇立即退出政壇。

對此，陳學聖駁斥此事子虛烏有、絕對是惡意栽贓，他請王浩宇不要再捏造事實，刻意抹黑，要求王浩宇退出政壇，另外會依違反「選罷法」意圖使人不當選及加重毀謗罪，向王浩宇提告。

王浩宇說，楊媽媽現年30歲的兒子，2012年10月31日騎乘機車行經桃園市楊梅區快速道路5段715巷，因適逢快速道路施工，被逼車滑進車底造成重傷，因對方肇逃，楊媽媽於2013年3月找上陳學聖服務處求助，當時由陳的辦公室主任武九齡將陳情案件交由助理何春惠，同年8月家屬收到30萬餘元的國賠賠償金，何春惠利用立委職權協調後竟向受害者家屬收取國賠金額20％。

王浩宇說，已收集完整證據向調查局檢舉，呼籲陳學聖盡速開除該助理，並向市民公開道歉，也喊話陳學聖多半在台北，根本不知道中壢服務處發生什麼事；楊媽媽也說，當時和何春惠簽了委任書，同意依約以總申請金額的20％作為報酬，但是何春惠協調、醫院、出庭都穿著陳學聖服務處的背心，自己以往都支持陳學聖，兒子因車禍受傷迄今不能外出工作，對於所支付國賠20％的回扣，讓她覺得很受傷。

陳學聖表示，何春惠並非服務處助理或員工，而是志工身分，穿著辦公室背心是協助服務處跑紅白帖的選民服務，王浩宇指稱的回扣，是當事人與當事人的媽媽於2013年3月21日與凌海律師事務所委任的何春惠簽訂的委任書，20％是律師事務所的法律服務費用，委任書徹頭徹尾與他及所屬的服務處毫無關係。

陳學聖無奈表示，此事經過5年，當初的選民服務卻被說成收回扣，情何以堪，無法諒解，他也懷疑此事跟選舉有關，尤其是跟他選市長有關，對這樣的指控完全無法接受。

陳學聖提到，此事不禁讓他想到當年黃俊英在參選高雄市長時的走路工事件，事後查證根本沒有走路工，如今黃俊英都已經在天堂，可是沒有人還給他清白。今天是不是他要選市長，所以跟王浩宇非常友好的人，被原本應該監督的人慫恿呢？