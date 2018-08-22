彰縣長參選人喊話組連線 柯P：熱心的人太多了

2018-08-22 16:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨透露，正在擬「柯P認同卡」，未來想邀他同框、站台，要先簽名才行，引發外界聯想認為這是為了組黨「試水溫」。對此，不少被歸類為「友柯派」的台北市議員，包含民進黨高嘉瑜、王威中都表明不會簽，不過柯文哲下午受訪表示，他們是現任議員也不用簽。

柯文哲過去秉持「朋友要多、敵人要少」原則，曾說只要邀站台都會出席，昨卻改口以後要先簽「柯P認同卡」，知情人士也透露，柯希望對方至少認同他的理念。

柯文哲下午出席公安會報前接受媒體聯訪，媒體問柯，彰化縣長參選人黃文玲隔空喊話，號召支持柯文哲籌組白色力量連線，也要簽認同卡嗎？柯文哲聞此先是反問「白色什麼？」接著僅說「熱心的人實在太多了」。

至於友柯議員都不願意簽，且也有聲音指畫蛇添足、多此一舉？柯表示，現任議員不用簽，至少設下一個障礙。

媒體追問「柯P認同卡」內容，是否會列「兩岸一家親」等？柯連聲說「不會啦！」他正在努力寫，可能會寫一些例如「對重陽敬老金的態度」之類比較特殊的。

是否因為擔心邀站台的參選人出問題被波及，所以才要推「柯P認同卡」？柯只說「你讓我想一下，看怎麼做」。但會否因此自我設限？柯秒答「對啊」，不過就是減少一些麻煩。